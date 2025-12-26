На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В регионах Северного Кавказа ввели режим опасности атаки БПЛА

Во всех регионах Северного Кавказа введен режим опасности атаки БПЛА
Станислав Красильников/РИА Новости

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили во всех регионах Северного Кавказа. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по Дагестану.

«По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие», — говорится в публикации.

В ведомстве предупредили, что могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь над российскими регионами был уничтожен 141 беспилотник.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее более 20 взрывов прогремело над Волгоградом.

