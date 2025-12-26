В Минстрое ответили на предложение не штрафовать за елки в подъездах домов

Замглавы Минстроя Ересько ответил на предложение о штрафах за елки в подъездах

Размещение елок и других праздничных украшений в подъездах российских домов нельзя квалифицировать как порчу жилья. Об этом заявил замглавы Минстроя Алексея Ересько, отвечая на предложение депутата Госдумы Михаила Делягина, передает РИА Новости.

Ранее Дегяин направил письмо профильным ведомствам, в котором заявил, что в течение новогодних праздников нужно отказаться от штрафов за нарушения пожарной безопасности при установке елок и гирлянд в подъездах.

По мнению депутата, жильцов, которые пытаются бороться с новогодней атрибутикой, следует считать экстремистами.

«Установка новогодней елки и других праздничных украшений в подъезде многоквартирного дома не относится к порче либо использованию жилого помещений, самовольной перепланировке и (или) переустройству помещений в многоквартирном доме», — написал Ересько.

При этом предусмотрена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, отметил замминистра.

