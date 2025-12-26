На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Треть россиян готовы сбежать на работу уже после пяти праздничных дней

Каждый третий россиянин после долгих праздников устает больше, чем до них
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Аналитики сети смарт-офисов SOK выяснили, что 35% россиян чувствуют себя после длительного новогоднего отдыха более уставшими, чем до него. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Каждый четвертый (22%) офисный сотрудник рассказал, что через 3–4 дня дома начинает скучать, а 16% хотели бы выйти на работу пораньше, чтобы быстрее включиться в процессы. При этом чаще всего с нетерпением ждут праздников представители тяжелой промышленности (39%), банковского сектора (36%) и легкой промышленности (35%).

Длительный отдых деморализует некоторых сотрудников. Так, 35% респондентов сообщили, что возвращаются с праздников даже более уставшими, чем уходили. Полноценному отдыху мешают чувство усталости и недосыпа после застолий (31%), необходимость развлекать скучающих детей (29%) и постоянные мысли о работе (14%). Интересно, что больше половины (53%) опрошенных несут в праздники финансовые потери по сравнению с рабочими буднями. Так, 60% тратят на 20–50 тысяч рублей больше, чем во время поездок в офис, а каждый четвертый — не более 10 тысяч рублей.

Лишь 7% респондентов рассказали, что легко включаются в рабочий процесс после длительного отдыха. Многие испытывают отсутствие желания работать (24%) и проблемы с концентрацией (18%). Это часто вызвано длительным отсутствием рабочих задач.

«Праздничная усталость часто оказывается не физической, а ментальной. Это перегруженность бытовыми заботами, общением и чувством вины из-за потраченных средств. Выход из этого состояния требует не дополнительного отдыха, а смены окружения. Именно поэтому часть сотрудников готова вернуться к работе раньше — для них это не потеря выходных, а способ восстановить контроль над временем и распорядком в знакомой профессиональной среде», — прокомментировала Инна Филиппова, операционный директор сети смарт-офисов SOK.

Примечательно, что значительную часть работающих россиян устроил бы и более короткий отдых: 37% считают оптимальной продолжительность отдыха не более 5 дней, 29% — от 6 до 8 дней. Респонденты готовы выйти на работу раньше официального окончания праздников, чтобы избежать скуки (22%) или сохранить рабочий настрой (16%).

Ранее россияне рассказали, за что не любят Новый год.

