Треть россиян готовы сбежать на работу уже после пяти праздничных дней

Каждый третий россиянин после долгих праздников устает больше, чем до них

Аналитики сети смарт-офисов SOK выяснили, что 35% россиян чувствуют себя после длительного новогоднего отдыха более уставшими, чем до него. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Каждый четвертый (22%) офисный сотрудник рассказал, что через 3–4 дня дома начинает скучать, а 16% хотели бы выйти на работу пораньше, чтобы быстрее включиться в процессы. При этом чаще всего с нетерпением ждут праздников представители тяжелой промышленности (39%), банковского сектора (36%) и легкой промышленности (35%).

Длительный отдых деморализует некоторых сотрудников. Так, 35% респондентов сообщили, что возвращаются с праздников даже более уставшими, чем уходили. Полноценному отдыху мешают чувство усталости и недосыпа после застолий (31%), необходимость развлекать скучающих детей (29%) и постоянные мысли о работе (14%). Интересно, что больше половины (53%) опрошенных несут в праздники финансовые потери по сравнению с рабочими буднями. Так, 60% тратят на 20–50 тысяч рублей больше, чем во время поездок в офис, а каждый четвертый — не более 10 тысяч рублей.

Лишь 7% респондентов рассказали, что легко включаются в рабочий процесс после длительного отдыха. Многие испытывают отсутствие желания работать (24%) и проблемы с концентрацией (18%). Это часто вызвано длительным отсутствием рабочих задач.

«Праздничная усталость часто оказывается не физической, а ментальной. Это перегруженность бытовыми заботами, общением и чувством вины из-за потраченных средств. Выход из этого состояния требует не дополнительного отдыха, а смены окружения. Именно поэтому часть сотрудников готова вернуться к работе раньше — для них это не потеря выходных, а способ восстановить контроль над временем и распорядком в знакомой профессиональной среде», — прокомментировала Инна Филиппова, операционный директор сети смарт-офисов SOK.

Примечательно, что значительную часть работающих россиян устроил бы и более короткий отдых: 37% считают оптимальной продолжительность отдыха не более 5 дней, 29% — от 6 до 8 дней. Респонденты готовы выйти на работу раньше официального окончания праздников, чтобы избежать скуки (22%) или сохранить рабочий настрой (16%).

