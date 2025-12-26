На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы самые аварийные знаки зодиака в России

Козерог и Лев оказались самыми аварийными знаками зодиака в России
true
true
true
close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Козероги и Львы чаще остальных знаков зодиака становятся участниками дорожных аварий. Согласно статистике по ДТП в рамках ОСАГО за 2025 год, представители этих знаков демонстрируют наиболее рискованный стиль вождения.

Это показала аналитика Страхового Дома ВСК, с результатами которой ознакомилась «Газета.Ru».

В 2025 году в рейтинг самых опасных знаков зодиака среди российских водителей вошли:

  1. Козерог — 9,4%
  2. Лев — 9%
  3. Телец — 8,75%
  4. Овен — 8,6%
  5. Рак — 8,4%

По сравнению с прошлым годом в топ вновь попали Раки, а Близнецы, напротив, стали водить аккуратнее. При этом Стрельцы и Скорпионы продолжают демонстрировать самую низкую аварийность.

Интересные закономерности обнаружились и при анализе аварийности по возрастным группам. Самыми опасными водителями стали автовладельцы в возрасте 40–49 лет, особенно рожденные под знаками Овен и Лев. А вот за молодых Скорпионов и Стрельцов до 29 лет можно быть полностью спокойными. Представители этих знаков реже других в своей возрастной категории попадают в ДТП. Среди Козерогов самыми аккуратными водителями стали водители в возрасте 50–59 лет.

Козерогам, лидирующим в антирейтинге, стоит с осторожностью относиться к выбору автомобилей Hyundai — на ДТП с участием авто этой марки приходится 10,4% аварий среди представителей этого знака. Гораздо надежнее для них выглядит выбор в пользу KIA. Для Львов более безопасными считаются автомобили Toyota. Тельцам лучше всего подходят автомобили Hyundai, Овнам — Toyota, а Ракам стоит обратить внимание на Lada.

Ранее россияне рассказали, во сколько им обошелся первый автомобиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами