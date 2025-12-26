В Китае обнаружили контейнеровоз с ракетными системами

В Китае обнаружили контейнеровоз с замаскированными ракетными системами. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Отмечается, что снаружи судно выглядит как стандартный контейнеровоз, однако часть контейнеров скрывает пусковые установки. На кадрах видны 16 ячеек установки вертикального пуска, которая позволяет размещать и запускать крылатые ракеты.

Кроме того, на корабле установлен зенитный артиллерийский комплекс Type 1130 с 30-мм многоствольным орудием. Уточняется, что для поиска целей судно оснастили двумя радарами.

В ноябре американская газета The Wall Street Journal заявила о начале новой гонки вооружений между США, Россией и Китаем. РФ и КНР уже создали беспрецедентный уровень стратегической неопределенности как для Америки, так и для ее союзников. Президент США Дональд Трамп отмечал, что хочет обсудить с Москвой и Пекином денуклеаризацию, но в то же время объявил, что Штаты скоро возобновят ядерные испытания, которые не проводили с 1992 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали естественным соперничество с Китаем.