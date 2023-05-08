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Южный Урал в огне. Есть погибшие

В Курганской области введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе уже погибли 6 человек, 14 жителей госпитализированы с ожогами. К тушению масштабных возгораний привлечены два самолета Ил-76 ВКС РФ.

По-прежнему сохраняется угроза перехода огня на восемь населенных пунктов региона. В целях безопасности власти эвакуировали 765 местных жителей.

На место пожаров в Курганскую область приехал глава МЧС России Александр Куренков. Из Кургана он координирует работу по тушению пожаров на Южном Урале.

В Тюменской области в ночь на 8 мая при тушении природного пожара в окрестностях деревни Красный Яр погиб 49-летний местный житель, еще двое получили травмы. Сейчас пожар в районе этого населенного пункта локализован. Пожары в регионе уничтожили 124 строения.

В Свердловской области площадь пожаров увеличилась с 33 тыс. га до 54,1 тыс. га. С огнем борются 4807 пожарных, к тушению пожаров привлечены самолеты Бе-200, Ил-76, вертолеты Ми-8. Также специалистам помогают около 6 тыс. волонтеров.

О том, что происходит на Урале, – в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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