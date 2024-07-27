В РПЦ оценили намек на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады в Париже

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе оценил намек на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» на открытии Олимпиады-2024 в Париже. Его цитирует NEWS.ru.

Он напомнил, что страна была ранее христианским государством с христианским большинством.

«Попытка высмеять, оболгать, оскорбить то, что всегда было в основе культурной идентичности французского народа. Теперь все это уничтожается», — высказал мнение представитель РПЦ.

Кипшидзе предупредил, что такие жесты могут привести к цивилизационной катастрофе.

Накануне американский предприниматель Илон Маск раскритиковал в соцсети X (ранее Twitter) церемонию открытия Олимпийских игр из-за того, что на одном из танцполов шоу в сценке, отсылающей к «Тайной вечере», принимали участие артисты, выступающие в жанре дрэг-квин.

«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — написал Маск.

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