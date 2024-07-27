Стало известно, сколько в России малоимущих среди многодетных семей

Почти треть многодетных семей в России является малоимущими. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

По последним данным (за 2022 год) доля малоимущих среди российских многодетных семей составляла 30,5%. Показатель заметно снизился по сравнению с 2015-м, когда значение составляло 54,3%.

Уровень бедности семей с несовершеннолетними детьми упал до 14,2%. Ожидается, что к 2030 году показатель снизится до 12%, а к 2036-му — до 8%.

Согласно исследованию Института социальной политики НИУ ВШЭ, многодетные семьи в 2023 году стали лидерами по доле имеющих кредиты. Закредитованность этой категории россиян выросла до 67% с 59% годом ранее. Среди семей с двумя детьми показатель упал до 54% с 58%, с одним ребенком — до 54% с 58%.

До этого сообщалось, что россияне стали брать больше денег в долг через микрозаймы.

Ранее эксперт рассказал о новом порядке списания долгов по кредитам.