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Лавров сообщил, что Россия добивается полного контроля МАГАТЭ за AUKUS

Лавров: РФ добивается полного контроля МАГАТЭ за AUKUS

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Алексей Майшев/РИА Новости

Россия добивается того, чтобы Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) полностью контролировало деятельность AUKUS в вопросе размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) компонентов ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«Первый шаг был сделан, когда создавался блок AUKUS — США, Британия и Австралия. Это проект по строительству подводных лодок с ядерной установкой», — заявил министр.

Глава российского МИД подчеркнул, что эта идея является крайне рискованной, она требует постоянного контроля со стороны МАГАТЭ. Однако, отметил Лавров, члены AUKUS не вполне готовы к этому.

Министр пояснил, что именно поэтому российская сторона добивается того, чтобы МАГАТЭ в полной мере использовало свои полномочия в сложившемся вопросе.

До этого в МИД РФ сообщили, что 23 июля в Женеве состоялась встреча с участием пяти государств, обладающих ядерным оружием в соответствии с договором о его нераспространении. На мероприятии присутствовали представители Китая, России, Великобритании, а также Франции и США.

Лавров также заявлял, что американские власти готовы покуситься на Договор о нераспространении ядерного оружия с целью вывести из-под действия документа свой ядерный проект в рамках нового военного блока AUKUS.

Ранее в США объяснили, почему американское ядерное оружие размещено в Европе.

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