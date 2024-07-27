Белоусов позвонил главе Пентагона Остину

Министр обороны России Андрей Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину 12 июля и рассказал о тайной операции, которую Украина готовит против российских войск. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на три источника.

Газета отмечает, что с начала российской специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Остин разговаривал по телефону с главой Минобороны РФ всего пять раз, почти всегда по инициативе Пентагона и часто в попытке избежать ситуаций, которые могли бы привести к эскалации конфликта.

25 июня состоялся еще один разговор Остина с Белоусовым. Это был первый телефонный разговор между министрами с тех пор, как Белоусов сменил Сергея Шойгу на посту главы Минобороны РФ. Тогда звонил Остин.

На этот раз, 12 июля, Белоусов позвонил американскому коллеге, чтобы передать предупреждение. Как сообщают источники NYT, российская сторона узнала об подготовке украинской тайной операции, которая, как посчитали в Москве, была одобрена США.

Журналисты пишут, что чиновники Пентагона были удивлены этим обвинением и не знали об упоминаемой операции. После разговора между Остином и Белоусовым, американцы связались с украинцами и призвали их ничего не затеивать.

Ранее в Минобороны России назвали тему разговора Белоусова и главы Пентагона.