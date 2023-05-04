Зверев, Бабкина, Киркоров: кто пришел проститься с модельером Зайцевым

На Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково проходит церемония прощания со всемирно известным модельером Вячеславом Зайцевым. По словам сына кутюрье Егора, похороны в Подмосковье – воля его отца.

Проводить модельера в последний путь пришла Народная артистка России Надежда Бабкина, отметившая, что Зайцев был иконой стиля. С кутюрье попрощались также стилист Сергей Зверев и Бедрос Киркоров, отец эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова.

Ученики Зайцева из разных городов России пронесли к гробу модельера белые лилии и белые розы, это были его любимые цветы.

Многие ожидали увидеть на церемонии вернувшуюся в Россию Аллу Пугачеву, для которой Зайцев создал ее знаменитый балахон в пол, но она не пришла.



Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Он попал в реанимацию с внутренним кровотечением из-за язвы желудка.

Как проходят похороны кутюрье, – в фотогалерее «Газеты.Ru».