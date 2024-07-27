В ФСБ заявили о планах задержанных в Каспийске взорвать церковь

Задержанные за подготовку терактов в Каспийске признались, что хотели напасть на церковь. Об этом они рассказали на видео ФСБ, передает ТАСС.

«Мы решили делать бомбу. Решили взорвать церковь на улице Ленина возле спортзала... целью терактов был джихад», — сказал на допросе один из задержанных.

27 июля стало известно, что сотрудники ФСБ и МВД России задержали троих жителей Каспийска, готовивших нападения на сотрудников правоохранительных органов и на православный храм. По данным службы, задержанные — приверженцы запрещенной в России международной террористической организации.

23 июня в Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляв их из автоматов.

Одновременно с этим боевики открыли стрельбу в Махачкале. В составе махачкалинской группировки были сыновья бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Они обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина и находящуюся неподалеку синагогу. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

Ранее МЧС раскрыло обстоятельства поджога «Крокуса» в день теракта.