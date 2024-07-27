Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФСБ заявили о планах задержанных в Каспийске взорвать церковь

ФСБ: задержанные в Каспийске признались, что хотели взорвать церковь

close
100%
РИА Новости

Задержанные за подготовку терактов в Каспийске признались, что хотели напасть на церковь. Об этом они рассказали на видео ФСБ, передает ТАСС.

«Мы решили делать бомбу. Решили взорвать церковь на улице Ленина возле спортзала... целью терактов был джихад», — сказал на допросе один из задержанных.

27 июля стало известно, что сотрудники ФСБ и МВД России задержали троих жителей Каспийска, готовивших нападения на сотрудников правоохранительных органов и на православный храм. По данным службы, задержанные — приверженцы запрещенной в России международной террористической организации.

23 июня в Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляв их из автоматов.

Одновременно с этим боевики открыли стрельбу в Махачкале. В составе махачкалинской группировки были сыновья бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Они обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина и находящуюся неподалеку синагогу. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

Ранее МЧС раскрыло обстоятельства поджога «Крокуса» в день теракта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами