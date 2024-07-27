Zeekr начнет блокировать «серые» электрокары за пределами Китая

Китайский автопроизводитель Zeekr начнет блокировать «серые» электрокары, ввезенные в другие страны неофициально. Об этом сообщает казахстанское издание Tengri Auto со ссылкой на письмо от автобренда.

«Автомобили Zeekr, которые сошли с конвейера после 15 июля, при обнаружении за пределами Китая или использующие не авторизованные заводом-изготовителем сим-карты получат уведомления с предупреждением. Если данное предупреждение будет проигнорировано, то второе уведомление отключит функции экрана», — говорится в сообщении.

По данным представителей международного офиса Zeekr, данная мера была принята для поддержки официальных каналов продаж.

До этого стало известно, что Zeekr представил обновленный минивэн 009.

Обновленный автомобиль получил дополнительную хромированную отделку переднего бампера, также на его крыше виден лидар (лазерный радар), на информации с которого базируются системы активной безопасности и помощи водителю. Дополнительная хромированная отделка внедрена и на нижней части боковин кузова.

Дорестайлинговый 009 доступен в двух вариантах компоновки, с четырьмя или шестью местами. Для обновленного минивэна будет доступен и семиместный вариант - с отдельными креслами в первом и втором ряду и сплошным трехместным диваном сзади.

Кроме того, у автомобиля появилась заднеприводная версия в двух вариантах мощности (340 и 421 л.с.). Останутся в гамме и версии с полным приводом.

Ранее сообщалось, что Geely выпустила модернизированный седан Galaxy L6.