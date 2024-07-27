Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На недвижимость и счета экс-замглавы Минобороны Булгакова наложили обеспечительный арест

На имущество и банковские счета генерала Булгакова наложен арест

close
100%
Алексей Колчин/РИА Новости

По делу экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгакова наложены обеспечительные меры на его имущество и банковские счета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В рамках расследования уголовного дела наложены обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета Булгакова в случае признания генерала армии виновным в коррупционном преступлении», — заявил собеседник агентства.

Согласно декларации о доходах от 2019 года, с которой ознакомилась «Газета.Ru», семья бывшего заместителя министра обороны Сергея Шойгу владеет квартирой площадью 219 кв. м и домом 621,8 кв. м.

26 июля Булгакова задержали по уголовному делу коррупционной направленности. Генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он покинул ведомство в связи с переходом на другую работу.

По данным правоохранительных органов, при Булгакове действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости, в том числе и во время военной операции на Украине.

Ранее стало известно, от кого получал откаты Булгаков.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами