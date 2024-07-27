На недвижимость и счета экс-замглавы Минобороны Булгакова наложили обеспечительный арест

По делу экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгакова наложены обеспечительные меры на его имущество и банковские счета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В рамках расследования уголовного дела наложены обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета Булгакова в случае признания генерала армии виновным в коррупционном преступлении», — заявил собеседник агентства.

Согласно декларации о доходах от 2019 года, с которой ознакомилась «Газета.Ru», семья бывшего заместителя министра обороны Сергея Шойгу владеет квартирой площадью 219 кв. м и домом 621,8 кв. м.

26 июля Булгакова задержали по уголовному делу коррупционной направленности. Генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он покинул ведомство в связи с переходом на другую работу.

По данным правоохранительных органов, при Булгакове действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости, в том числе и во время военной операции на Украине.

Ранее стало известно, от кого получал откаты Булгаков.