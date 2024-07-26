Как выбрать бесплатный антивирус? Лучшие варианты, за которые не придется платить Лучшие бесплатные антивирусы 2004 года: описание, преимущества и недостатки

В цифровом мире, где каждый день происходят киберпреступления, очень важна защита. Скачивая файл, который на первый взгляд не кажется подозрительным, можно поймать вирус и потерять из-за него все данные с компьютера или «поделиться» личной информацией со злоумышленниками. Защищают от такого рода угроз антивирусы, но за них, как правило, приходится платить. Однако у многих крупных разработчиков есть и бесплатные версии ПО. Подборка лучших бесплатных антивирусов и рекомендации, по каким критериям их выбирать — в материале «Газеты.Ru».

Что такое антивирус и какие критерии учитывать при выборе

Антивирус — специализированное программное обеспечение (ПО), которое анализирует скачиваемые или уже установленные файлы на компьютере на предмет угрозы, рассказал «Газете.Ru» директор и партнер компании «Интеллектуальный Резерв» (ИТ-Резерв) Павел Мясоедов.

Когда скачивается файл, антивирус смотрит сигнатуры и элементы, которые возможно просканировать без детального раскрытия его на предмет аналогий с теми файлами, с которыми команда разработчиков сталкивалась в прошлом. Иначе говоря, они видят какую-то последовательность байтов файла и понимают, что такие же признаки есть у тех вирусов, с которыми они работали в прошлом. Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный Резерв» (ИТ-Резерв)

По словам, Мясоедова разработчики практически каждый день сталкиваются с новыми видами угрожающих файлов, которые после анализируют. Именно поэтому если базы антивируса хорошо обновляются, то он быстро находит опасность в режиме реального времени и останавливает скачивание и запуск вредоносного скрипта на компьютере, при этом не влияя на скорость работы.

Эксперт по кибербезопасности подчеркнул, что антивирус нужен всем, кто скачивает файлы, видеоролики, документы и программы из интернета. Оставаться совсем без защиты, особенно если у вас открытая операционная система, нельзя. При выборе антивируса стоит учитывать ваши потребности и функционал программы.

Уровень защиты от вирусов, троянов, шпионских программ

Антивирусная программа должна обеспечивать всестороннюю защиту от различных видов вредоносных приложений и кодов: вирусы, трояны, руткиты, шпионские программы и прочие угрозы. Современные антивирусы используют несколько методов обнаружения — сигнатурное сканирование, эвристический анализ и поведенческий анализ. Эффективные программы также могут задействовать машинное обучение и искусственный интеллект для прогнозирования и блокировки потенциальных угроз до их активации. Хороший антивирус также должен предлагать регулярные обновления баз данных сигнатур для обеспечения актуальности защиты.

Функциональность

Антивирусная защита. Основная задача антивируса — защита от вирусов и других видов вредоносного ПО. Программа должна предлагать функции сканирования файлов и приложений в реальном времени, а также плановые проверки всей системы для выявления скрытых угроз.

Защита от фишинга. Антивирус должен обладать возможностью блокировки фишинговых сайтов и подозрительных электронных писем, чтобы предотвращать кражу личных данных пользователя. Эта функция помогает защитить пользователей от интернет-мошенников, которые пытаются получить доступ к конфиденциальной информации (логины, пароли и банковские реквизиты).

Брандмауэр. Брандмауэр контролирует сетевой трафик, защищая компьютер от несанкционированного доступа и сетевых атак. Он действует как барьер между вашим устройством и потенциально опасными источниками в интернете, фильтруя подозрительный трафик и предотвращая проникновение вредоносных программ из Сети.

Родительский контроль. Эта функция позволяет родителям устанавливать ограничения на доступ к нежелательному контенту, а также следить за онлайн-активностью своих детей. Родительский контроль может включать фильтрацию веб-сайтов, ограничение времени использования компьютера и мониторинг поисковых запросов.

Сканер уязвимостей. Сканер уязвимостей проверяет систему и установленных программ на наличие уязвимостей, которые могут быть использованы при кибератаках. Эта функция помогает идентифицировать и устранять слабые места в системе, обеспечивая дополнительный уровень безопасности.

Производительность

Антивирусная программа должна эффективно защищать систему, при этом не замедляя ее работу. Антивирус должен оптимизировать использование ресурсов, а также минимально нагружать процессор и оперативную память. Быстрое и эффективное сканирование и возможность проводить проверки в фоновом режиме без воздействия на производительность системы — важные критерии. В идеале пользователь должен иметь возможность работать или играть на компьютере, не замечая существенных задержек в процессах.

Простота использования и удобный интерфейс

Хорошо, если интерфейс антивируса будет интуитивно понятен для пользователей с различным уровнем технической подготовки. Программа должна предлагать простые и понятные настройки, позволяющие легко управлять параметрами защиты. Для пользователя важно легко находить и использовать основные функции — сканирование, обновление и настройки брандмауэра. Кроме того, наличие четких и понятных уведомлений о состоянии системы и обнаруженных угрозах помогут своевременно реагировать на потенциальные опасности.

Доступность технической поддержки

Качественная техническая поддержка — важный аспект при выборе антивируса, поскольку в любой момент может потребоваться помощь в решении различных проблем. Хороший антивирус должен предоставлять несколько каналов поддержки: телефон, электронную почту и онлайн-чат. Оперативность и компетентность технической поддержки обеспечивают быстрое и эффективное решение возникающих вопросов. А наличие базы знаний с руководствами для пользователя, часто задаваемыми вопросами и обучающими материалами может значительно помочь в самостоятельном решении проблем.

Avast Free Antivirus

Avast Free Antivirus — бесплатный антивирус, который предлагает базовую защиту, включающую сканирование на наличие вирусов, шпионских программ и других видов вредоносного ПО на всех устройствах. В программу также включены защита от фишинга, брандмауэр и сканер уязвимостей, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Антивирус использует эвристический анализ и технологии машинного обучения для выявления новых и неизвестных угроз. Дополнительно программа включает в себя модуль для обновления устаревших программ и очистки ненужных файлов.

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Преимущества:

Высокий уровень защиты от различных видов вредоносного ПО.

Интуитивно понятный и удобный интерфейс, который легко настроить под конкретного пользователя.

Минимальное количество ложных срабатываний.

Встроенный брандмауэр и защита от фишинга повышают общий уровень безопасности.

Недостатки:

Постоянные уведомления и предложения обновиться до платной версии могут быть раздражающими.

Некоторые функции — VPN и расширенные настройки брандмауэра — доступны только в платной версии.

Использование рекламных материалов и всплывающих окон для продвижения платных услуг. Однако есть функция режима «Не беспокоить», которая блокирует всплывающие окна.

Kaspersky Free Antivirus

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Kaspersky Free Antivirus предоставляет базовую защиту от вирусов и шпионских программ, включая защиту в реальном времени и защиту от фишинга. Он считается одним из лучших бесплатных антивирусов. Программа предлагает безопасные платежи и защиту конфиденциальных данных, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности для онлайн-транзакций. Kaspersky использует эвристический анализ и проактивные технологии для выявления новых и неизвестных угроз. Программа регулярно обновляется, чтобы обеспечить актуальность баз данных сигнатур и механизмов обнаружения.

Преимущества:

Высокий уровень защиты от различных видов угроз.

Интуитивно понятный интерфейс, легкость в использовании.

Эффективная защита от фишинга и безопасные платежи.

Регулярные обновления баз данных сигнатур и механизмов обнаружения.

Недостатки:

Ограниченная функциональность по сравнению с платной версией.

Постоянные уведомления и предложения обновиться до платной версии могут быть раздражающими.

Некоторые расширенные функции и настройки доступны только в платной версии.

AVG AntiVirus Free

AVG AntiVirus Free — бесплатный антивирус, который обеспечивает надежную защиту от троянов, шпионских программ, фишинга и сканирования электронной почты. Программа проверяет веб-сайты на наличие угроз перед их открытием, что помогает предотвратить загрузку вредоносного ПО. AVG также включает в себя инструмент для защиты личных данных и конфиденциальной информации. Простота использования и установки делает AVG доступным даже для неопытных пользователей.

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Преимущества:

Надежная и эффективная защита от вирусов и шпионских программ.

Простота установки и использования, удобный интерфейс.

Регулярные обновления баз данных сигнатур и механизмов обнаружения.

Встроенная защита электронной почты и веб-сайтов для дополнительной безопасности.

Недостатки:

Ограниченная функциональность по сравнению с платной версией.

Постоянные уведомления и всплывающие окна с предложениями обновления могут быть назойливыми.

Bitdefender Antivirus Free Edition

Bitdefender Antivirus Free Edition предлагает базовую антивирусную защиту, которая включает сканирование на наличие вирусов и других видов вредоносного ПО. Это бесплатный антивирус, который обеспечивает защиту в реальном времени от фишинга, блокирует подозрительные сайты и электронные письма. Bitdefender использует проактивные технологии для обнаружения новых и неизвестных угроз, что повышает уровень безопасности. Программа отличается высокой скоростью сканирования и минимальным влиянием на производительность системы.

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Преимущества:

Высокая скорость сканирования и низкое потребление системных ресурсов.

Эффективная защита от фишинга и проактивное обнаружение угроз.

Простота установки и использования, а также удобный интерфейс.

Минимальное влияние на производительность системы, что особенно важно для старых или менее мощных компьютеров.

Недостатки:

Заметно ограниченная функциональность по сравнению с платной версией.

Отсутствие дополнительных функций — брандмауэр и родительский контроль.

Некоторые расширенные настройки и функции доступны только в платной версии.

Sophos Home Free

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Sophos Home Free предлагает защиту до трех устройств, включая антивирусную защиту и защиту от фишинга. Программа также включает функции родительского контроля и возможность управления устройствами через веб-панель. Sophos использует проактивные технологии для выявления новых и неизвестных угроз. Дополнительно программа предоставляет функции защиты конфиденциальных данных и онлайн-платежей.

Преимущества:

Защита нескольких устройств с одной учетной записи.

Родительский контроль и возможность управления через веб-панель.

Эффективная защита от фишинга и проактивное обнаружение угроз.

Регулярные обновления баз данных сигнатур и механизмов обнаружения.

Недостатки:

Ограниченная функциональность по сравнению с платной версией.

Может потреблять больше системных ресурсов по сравнению с другими бесплатными антивирусами.

Управление через веб-панель может быть сложным для некоторых пользователей, особенно для тех, кто не знаком с подобными технологиями.

Бесплатные версии всех вышеперечисленных вирусов можно скачать с официальных сайтов компаний-разработчиков.

Из бесплатных антивирусов можно попробовать воспользоваться бесплатными версиями Kaspersky Free Antivirus и Avast Free Antivirus. Это одни из самых качественных продуктов. Но толку от них намного меньше, чем от платных. Если у вас ограниченный бюджет, то лучше пользуйтесь стандартными пакетами защиты вашей операционной системы. Если есть возможность заплатить, то ориентируйте на лидеров рынка Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный Резерв» (ИТ-Резерв)

Советы по выбору и использованию бесплатного антивируса

Определите свои потребности. Решите, какие функции вам необходимы. Если вам нужна только базовая защита, бесплатного антивируса будет достаточно. Однако если вы часто совершаете онлайн-платежи или у вас есть дети, может потребоваться расширенный набор функций.

2. Изучите рейтинги и отзывы. Ознакомьтесь с независимыми отзывами пользователей на разных сайтах, чтобы выбрать наиболее надежный и эффективный бесплатный антивирус.

3. Проверяйте производительность. Убедитесь, что антивирус не замедляет работу вашего компьютера. Выберите программу с минимальным влиянием на производительность системы.

4. Обратите внимание на интерфейс. Выберите антивирус с удобным конкретно для вас интерфейсом, чтобы было легко управлять настройками и функциями.

5. Проверяйте наличие рекламы. Некоторые бесплатные антивирусы показывают рекламу и предлагают перейти на платную версию. Учтите этот аспект при выборе программы.

6. Регулярно обновляйте антивирус. Убедитесь, что ваш антивирус регулярно обновляется, чтобы обеспечивать актуальную защиту от новых угроз.

7. Используйте комплексные решения. Если вам нужно больше функций, чем предлагает бесплатный антивирус, рассмотрите возможность комбинирования нескольких бесплатных программ для обеспечения более полной защиты (например, антивирус и отдельный брандмауэр).

Бесплатный или платный антивирус — какой лучше?

Решение между использованием бесплатного или платного антивируса зависит от ваших индивидуальных потребностей, предпочтений и финансовых возможностей. Важно взвесить все «за» и «против», чтобы выбрать оптимальное решение для обеспечения безопасности вашего компьютера и данных.

Бесплатный антивирус подходит для пользователей, которые ищут базовую защиту без дополнительных затрат. Тем, кто использует компьютер для обычных задач и кому не требуется повышенной конфиденциальности, как правило, достаточно этой версии. Если вы приняли решение, что такой вариант вам подходит, скачивайте антивирус только с официального сайта.

Платный антивирус обеспечивает более высокий уровень защиты и включает множество дополнительных функций, что делает его идеальным выбором для пользователей, которые активно используют интернет для онлайн-платежей, работы с конфиденциальной информацией и других важных задач. Он также предоставляет доступ к качественной поддержке и более частым обновлениям, что обеспечивает актуальность защиты. Приобретать антивирус тоже нужно на официальном сайте разработчика.

Преимущества бесплатного антивируса

Отсутствие затрат. Бесплатные антивирусы доступны для всех пользователей. Это большой плюс для тех, кто не хочет или не может тратить деньги на программное обеспечение.

Базовая защита. Бесплатные антивирусы предоставляют основную защиту от вирусов, троянов и шпионских программ. Для многих пользователей, особенно тех, кто не занимается рисковой онлайн-деятельностью, этого может быть достаточно.

Легкость использования. Многие бесплатные антивирусы имеют простой и интуитивно понятный интерфейс, что делает их удобными для пользователей с любым уровнем технической подготовки.

Недостатки бесплатного антивируса:

Ограниченная функциональность. Бесплатные версии антивирусов обычно предоставляют только базовые функции и могут не включать важные инструменты: защиту от фишинга, брандмауэр, VPN, блокировку рекламы и родительский контроль. Из-за этого некоторые аспекты вашей системы могут быть уязвимыми.

Реклама и предложения обновлений. Бесплатные антивирусы часто сопровождаются рекламой и регулярными предложениями обновиться до платной версии. Это может быть раздражающим и отвлекать от работы. Некоторые антивирусы предоставляют услуги бесплатно только на пробный период.

Меньше обновлений. Бесплатные версии могут получать обновления сигнатур и программного обеспечения реже, чем платные аналоги. Это может снижать их эффективность в защите от новых и сложных угроз.

Преимущества платного антивируса:

Расширенная функциональность. Платные антивирусы предлагают полный набор функций, включая защиту от фишинга, расширенный брандмауэр, VPN, родительский контроль, безопасные онлайн-платежи и многое другое. Это обеспечивает всестороннюю защиту вашей системы.

Высокий уровень защиты. Платные версии используют сложные алгоритмы и проактивные методы обнаружения угроз, среди которых машинное обучение и поведенческий анализ. Это позволяет им эффективно бороться с новыми и сложными угрозами.

Частые обновления. Такие антивирусы получают более частые и обширные обновления, что обеспечивает актуальность баз данных сигнатур и механизмов обнаружения. Это делает их более надежными в защите от разнообразных угроз.

Недостатки платного антивируса:

Стоимость. Основной недостаток платных антивирусов — это их цена. Ежегодная подписка может быть достаточно дорогой, особенно если требуется защита нескольких устройств.

Потребление ресурсов. Некоторые платные антивирусы могут потреблять больше системных ресурсов, что может замедлять работу старых или менее мощных компьютеров. Однако большинство современных антивирусов оптимизированы для минимального воздействия на производительность системы.

«Антивирусы лучше выбирать по принципу их известности и стоимости, потому что анализ постоянной среды кибербезопасности требует больших финансовых затрат. Бесплатный антивирус никогда не будет эффективнее платного, потому что его нельзя один раз написать, а потом потихоньку обновлять. Антивирус требует каждодневной работы со стороны специализированных команд по обновлению баз данных и аналитики. Враг не дремлет: мошенники и преступники постоянно придумывают новые ухищрения и ищут «бэкдоры» в операционных системах», — подчеркнул Мясоедов.