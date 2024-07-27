В Москве молодой человек умер после удаления зуба

Гражданин Молдовы умер после визита к врачу в стоматологии Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

К врачам молодой человек обратился 11 июля текущего года с жалобой на сильную боль в зубе. Медики приняли решение удалить зуб, но после манипуляции кровь по неизвестной причине долгое время не останавливалась. Из стоматологии 20-летнего иностранца госпитализировали в больницу Звенигорода.

Спустя четыре дня гражданина Молдовы выписали. Тем не менее, кровь не останавливалась.

Спустя два дня юноша сам посетил Клинический центр челюстно-лицевой пластической хирургии и стоматологии. Там специалисты обратили внимание на большую потерю крови у пациента и госпитализировали его в отделение интенсивной терапии.

«Врачи пытались откачать парня, но спасти не смогли. Он умер утром 24 июля», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители. Им предстоит выяснить причины произошедшего.

Ранее в Красноярске после введения лекарства в стоматологии скончался ребенок.