Израиль использовал военный корабль для перехвата дрона

Корабль военно-морских сил Израиля принял участие в перехвате беспилотного летательного аппарата, запущенного с территории Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале армейской пресс-службы.

Уточняется, что ракетный корабль, используемый 3-й флотилией ВМС Израиля, в координации с военно-воздушными силами успешно перехватил этот дрон, вошедший в воздушное пространство Израиля.

По данным портала Ynet, в армии обороны Израиля считает, что целью беспилотника была одна из газодобывающих платформ в Средиземном море у побережья страны. При этом пока неизвестно, был ли этот БПЛА разведывательным или ударным, отмечает портал.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля, израильские военные в ответ стали бить по территории Ливана.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.