Боевые корабли Тихоокеанского флота РФ зашли в Аденский залив

Ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ пересекли Красное море, прошли Баб-эль-Мандебский пролив и зашли в Аденский залив Аравийского моря, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников. Об этом пишет РИА Новости.

Корабли ТОФ начали дальний поход 22 января 2024 года. За это время они зашли в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.

26 марта корабли российского Тихоокеанского флота провели учебные «бои с пиратами» на учениях в Аденском заливе.

15 июня в министерстве обороны РФ сообщили, что корабли Тихоокеанского флота РФ и Военно-морских сил Египта провели совместное учение в Средиземном море. От России в учениях приняли участие крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», которые 14 июня зашли в египетский порт Александрия. Египет отправил на маневры фрегат ENS Al-Qadeer («Аль-Кадир»).

Ранее новейший ледокол «Евпатий Коловрат» вошел в состав Тихоокеанского флота.