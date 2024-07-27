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Боевые корабли Тихоокеанского флота РФ зашли в Аденский залив

Ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» зашли в Аденский залив

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ пересекли Красное море, прошли Баб-эль-Мандебский пролив и зашли в Аденский залив Аравийского моря, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников. Об этом пишет РИА Новости.

Корабли ТОФ начали дальний поход 22 января 2024 года. За это время они зашли в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.

26 марта корабли российского Тихоокеанского флота провели учебные «бои с пиратами» на учениях в Аденском заливе.

15 июня в министерстве обороны РФ сообщили, что корабли Тихоокеанского флота РФ и Военно-морских сил Египта провели совместное учение в Средиземном море. От России в учениях приняли участие крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», которые 14 июня зашли в египетский порт Александрия. Египет отправил на маневры фрегат ENS Al-Qadeer («Аль-Кадир»).

Ранее новейший ледокол «Евпатий Коловрат» вошел в состав Тихоокеанского флота.

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