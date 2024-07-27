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Российские войска уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ

МО: ВС РФ уничтожили две станции РЭБ и склад авиационных средств поражения

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Reuters

Российские войска уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы и склад авиационных средств поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. В результате также были поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах.

По данным Минобороны, системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 10 реактивных снарядов HIMARS и 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации.

До этого МО РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Север» с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» уничтожили бронетехнику и позиции ВСУ.

26 июля сообщалось, что группировка российских войск «Восток» за неделю уничтожила до 835 военнослужащих, два танка и 30 автомобилей.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения склада ВСУ в Краматорске.

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