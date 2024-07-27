Российский пловец Сомов отобрался в полуфинал Олимпиады

Российский пловец Евгений Сомов отобрался в полуфинал олимпийского турнира на стометровке брассом, заняв 13-е место.

Сомов является единственным представителем России в водных видах спорта. Он выступает только на стометровке брассом. В других дисциплинах российские пловцы участвовать не будут.

Белорусский пловец Илья Шиманович отобрался в полуфинал соревнований, показав третье время.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе едут 15 человек.

Ранее Сомов показал олимпийскую аккредитацию нейтрального атлета.