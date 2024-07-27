Журналист из Италии попросил убежища в России после открытия Олимпиады

Итальянский журналист Анджело Джулиано в соцсети X (ранее Twitter) попросил убежища в России после церемонии открытия парижской Олимпиады.

«Я прошу Россию предоставить мне убежище. Я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», — написал Джулиано.

Впервые в истории Олимпиад церемония проходила не на стадионе, а на фоне достопримечательностей города — атлеты проплыли по Сене от Аустерлицкого до Йенского моста на 180 лодках.

Перед открытием Игр в Париже олимпийский факел пронес рэпер Снуп Догг, а факелоносец в костюме ассасина пробежал с олимпийским огнем по крышам города.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее православный священник отреагировал на открытие Олимпиады одной картинкой.