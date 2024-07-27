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В офисе Зеленского заявили, что Украине передадут «больше» систем Patriot

Ермак: Украина получит «больше» систем Patriot в свое распоряжение

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Fabrizio Bensch/Reuters

Украина получит «больше» систем ПВО Patriot в свое распоряжение от Запада. С таким утверждением в своем Telegram-канале выступил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«(Систем – прим. ред.) Patriot будет больше», — написал он.

При этом Ермак не уточнил деталей потенциальных дополнительных поставок систем ПВО в распоряжение ВСУ.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Зеленский заявил, что Германия поставила Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Он назвал это усилением украинской противовоздушной обороны (ПВО) и поблагодарил за этот шаг официальные Берлин и Вашингтон.

При этом Зеленский намекнул, что Киев хотел бы получить больше комплексов ПВО. По его словам, «впереди еще много работы» и «это еще не гарантированная защита».

5 июля германский посол на Украине Мартин Егер сообщал, что ФРГ передала Украине третий комплекс Patriot. По его словам, экипаж комплекса прошел обучение на территории Германии.

Ранее Зеленский похвалил российскую армию.

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