Украинец пытался уплыть в Румынию через Дунай на подводном скутере

На Украине мужчина попытался переплыть Дунай на подводном скутере и попасть в Румынию, чтобы скрыться от мобилизации. Сообразительного, но неудачливого пловца задержали украинские пограничники, сообщает Госпогранслужба Украины.

«Пересечение границы в стиле Джеймса Бонда или подводный скутер вместо традиционной лодки», — так охарактеризовали инцидент в правоохранительном органе Украины.

Пограничники заметили мужчину во время патрулирования реки. Он плыл под водой, однако иногда поднимался на поверхность, чтобы дышать. После задержания и установления личности нарушителя оказалось, что это уже его вторая попытка незаконно пересечь границу.

9 июля правоохранители задержали в Одессе отца и сына — врачей, которые помогали мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации за денежное вознаграждение.

До этого в Черновицкой области Украины мужчина после неудачной попытки сбежать из страны, чтобы не попасть на фронт, попытался избавиться от военного комиссара по пути в ТЦК.

Ранее экс-подполковник СБУ раскрыл причину увеличения потока уклонистов на Украине.