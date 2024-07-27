Алексей Чадов случайно посмотрел немецкую эротику с бабушкой

Актер Алексей Чадов во время программы «Шоу Воли» рассказал, как случайно посмотрел немецкую эротику с бабушкой. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

По словам Чадова, в детстве бабушка любила водить его на интеллектуальное кино и однажды выбрала для просмотра с внуками немецкую экранизацию повести Стругацких «Трудно быть богом».

«И мы пошли на «Трудно быть богом», а это… жесткая эротика, жесточайшая. Надо было слышать, как чертыхалась моя бабуля», — смеется актер.

Картина «Трудно быть богом» совместного производства Германии, Франции, СССР и Швейцарии вышла в 1989 году. Картина Петера Фляйшмана удивила зрителей обилием эротических сцен и не понравилась самим Стругацким, которые требовали, чтобы фильм снимал советский режиссер.

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