Бар-лекторий «Фогель» приостановил работу спустя 12 минут после открытия

Бар-лекторий «Фогель» в Санкт-Петербурге приостановил работу спустя 12 минут после открытия. Об этом сообщается в Telegram-канале заведения.

26 июля бар открылся спустя 80 дней паузы в работе из-за претензий Роспотребнадзора к соблюдению санитарно-гигиенических норм в заведении. Однако не прошло и получаса, как туда прибыли полицейские. Позднее работа бара возобновилась, но лишь до вечера того же дня.

«Нам снова предстоит пройти через суд и приостановку деятельности. Но мы с вами сделали этот вечер, а значит, всё преодолеем и обязательно придумаем, что делать дальше», — сообщили в администрации бара.

В «Фогеле» пообещали открыться снова до конца лета.

До этого ночной клуб «Пропаганда» и кафе «Люди как люди» в Москве анонсировали свое закрытие в конце июля спустя после более 20 лет работы. О причинах этого решения не сообщается.

Ранее закрылся петербургский клуб «Центральная станция».