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Медработница из Омска десять лет копила два миллиона рублей и отдала их мошенникам

В Омске медработница отдала аферистам два млн рублей, накопленные за десять лет

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Shutterstock

Жительница Омска стала жертвой мошенников, отдав им свои накопления. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам женщины, ей написал руководитель медучреждения, в котором она работала, и предупредил о том, что ей позвонят из правоохранительных органов.

Позже «сотрудник ФСБ» заявил, что счет россиянки якобы взломан и с него на территорию Украины перевели 200 тысяч рублей. За подобные действия женщине якобы грозила уголовная ответственность. Чтобы избежать этого, медработнице предложили выполнить несколько указаний.

«Следуя инструкциям, женщина в течение недели перевела два миллиона 200 тысяч рублей, накопленные за 10 лет, на счета злоумышленников с помощью специального приложения для бесконтактного перевода денежных средств», – поделились в ведомстве.

По словам «работника Центробанка», деньги отправились на безопасный счет и после некоторых манипуляций вернутся пострадавшей. Позже мошенники попросили оформить кредит и после этого женщина поняла, что ее обманули.

Ранее россиянин перевел мошенникам 28,4 млн рублей, которые он копил 30 лет.

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