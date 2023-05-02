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Умер Валентин Юдашкин

Модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет. Супруга дизайнера сообщила, что в последние годы он боролся с тяжелой болезнью. У Юдашкина было онкологическое заболевание.

«Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание», — говорится в сообщении Первого канала.

Заслуженный деятель искусств России родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка в Московской области. Любовь к шитью и моделированию одежды была у него с детства. После школы Юдашкин с отличием окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума. Один из наставников Юдашкина на творческом пути, модельер Вячеслав Зайцев, умер несколько дней назад, 30 апреля.

Свою первую коллекцию Юдашкин создал в 1987 году, однако настоящий успех к дизайнеру пришел с коллекцией «Фаберже» (1991), которую он представил в Париже в рамках Недели высокой моды. После показа этой коллекции дизайнер получил широкую известность в России и за рубежом.

В 1994 и 1996 годах Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России, а в 1999 году он создал форму для мужской и женской сборных по футболу.

В 1997 году открылся первый бутик Valentin Yudashkin в Москве. Коллекции модельера демонстрировались в Париже, Милане, Нью-Йорке и других городах мира. Работы российского дизайнера хранятся в Музее костюма в Лувре, Калифорнийском музее моды, Музее Метрополитен в Нью-Йорке и Государственном историческом музее в Москве.

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