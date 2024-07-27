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Подросток-вундеркинд из Израиля тайно сбежал от родителей в Россию и пропал

Mash: подросток-вундеркинд из Израиля сбежал в Москву и пропал

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Телеграм-канал «Mash»

15-летний подросток из Израиля пропал в Москве, мальчик сбежал из дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Родственники, израильские правоохранители, представители МИД и Интерпола разыскивают в Москве 15-летнего школьника из Израиля. По данным Telegram-канала Mash, Ротем Амит прилетел в московский аэропорт Внуково из Тбилиси, как несовершеннолетний выехал из Израиля без сопровождения родителей — пока не установлено.

Родственники считают, что мальчика заманили неизвестные, с их слов, на телефонные звонки лишь раз ответили странный мужчина и пожилая женщина. В московскую полицию семья еще не обращалась, в Россию вылетел отец пропавшего. Семья считает мальчика вундеркиндом, он отлично разбирается в программировании.

До этого сообщалось, что подросток из Курганской области сбежала от матери в Тюмень, чтобы жить с цыганами. На побег школьница решилась после нескольких месяцев общения с 16-летним подростком, живущем в сибирском городе. Теперь пара воссоединилась и готовится к свадьбе.

Ранее семилетняя девочка сбежала из дома из-за побоев пьяной матери в Воронеже.

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