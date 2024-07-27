Вооруженный гранатой мужчина ограбил офис микрозаймов в Улан-Удэ

В Бурятии сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который ворвался в офис микрозаймов с оружием и угрожал стражам порядка гранатой. Об этом сообщает УМВД республики.

Инцидент произошел 25 июля, в офис микрозаймов по улице Гагарина ворвался вооруженный огнестрельным оружием мужчина в медицинской маске. Он похитил из кассы более 60 тысяч рублей.

Местонахождение злоумышленника удалось быстро установить, он успел скрыться в городе Закаменск, при задержании россиянин угрожал сотрудникам Росгвардии боевой гранатой. Во время обыска в его доме были найдены и изъяты обрез и боеприпасы к нему, известно, что гражданин был судим за тяжкие преступления и употребление наркотических средств.

До этого сообщалось, что в Твери визит местного жителя в отдел полиции закончился вызовом саперов. Инцидент произошел 8 июля в отделе Заволжского района города. Мужчина нашел на улице предмет, похожий на гранату, подобрал его и принес показать правоохранителям. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые осмотрели гранату и установили, что это муляж.

Ранее пьяный россиянин угрожал детям гранатой во дворе дома.