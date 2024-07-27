Запад ожидал, что мировое сообщество будет поддерживать его в политике против России, однако в реальности все оказалось наоборот, поскольку мир «понемногу» поддерживает РФ. Об этом в своей речи в румынском Бэиле-Тушнаде заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, трансляцию мероприятия вел телеканал M1.

«Запад отдал указание, что мир занял позицию против России и поддержал Запад на моральной основе. В реальности, наоборот, понемногу все поддерживают Россию», — подчеркнул премьер (цитата по РИА Новости).

В этом контексте, по словам Орбана, поддержка России со стороны Китая, Индии, КНДР, мусульманского мира неудивительна.

До этого посол России в США Анатолий Антонов в статье для международного Шиллеровского института заявил, что российские партнеры из стран Глобального Юга понимают цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Ранее в Кремле оценили желание стран Юга развивать отношения с РФ.