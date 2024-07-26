За курицу в мясных пайках. ФСБ задержала зама Шойгу, отвечавшего за питание военных на СВО Бывшего замглавы Минобороны РФ Булгакова арестовали по делу о коррупции

В рамках дела о коррупции задержан бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. По данным СМИ, экс-замминистра помогал АО «Грязинский пищевой комбинат» выигрывать тендеры и поставлять в части некачественные продукты по завышенной стоимости. Он находился на посту замминистра обороны 14 лет и был снят с него всего через три дня после начала частичной мобилизации в 2022 году. Сейчас Булгаков находится в СИЗО «Лефортово».

Бывшего заместителя министра обороны РФ, генерала армии Дмитрия Булгакова задержали по уголовному делу коррупционной направленности, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению причин и условий, способствовавших противоправной деятельности», — говорится в комментарии ЦОС.

Представитель СК России Светлана Петренко в свою очередь рассказала, что Булгакову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С военным чиновником проводятся «необходимые следственные действия». Он в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Как сообщает Baza, накануне в квартире и на даче Булгакова прошли обыски.

Курица вместо говядины

Бывшего заместителя экс-министра обороны Сергея Шойгу подозревают в растрате в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на материалы следствия. По этому же делу проходят еще три человека.

Булгаков занимал пост замминистра обороны с 2008 по 2022 год. На этом посту он отвечал за тыловое обеспечение армии. В сентябре 2022-го Булгакова освободили от этой должности в связи с переходом на другую работу — в Управление генеральных инспекторов Минобороны.

В оборонном ведомстве Булгаков руководил работой по обеспечению войск вооружением и военной техникой, а также отвечал за воинские перевозки, эксплуатацию зданий воинских частей, ветеринарный и фитосанитарный надзор, мероприятия пожарной охраны и экологической безопасности.

Как сообщил «Ведомостям» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, уголовное дело в отношении генерала касается именно его работы на посту начальника тыла — замминистра обороны. Мураховский отметил, что Булгаков был снят с должности «без публичного объяснения причин» и переведен в группу генеральных инспекторов Минобороны.

Как утверждает источник РИА Новости, Булгаков получал откаты от коммерческих структур, интересы которых лоббировал при заключении контрактов с МО.

По информации собеседника агентства, экс-замминистра лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.

«Кроме того, Д. В. Булгаковым лоббировалось заключение контрактов МО РФ с определенными коммерческими структурами, за что им получались откаты», — сообщил источник.

Mash уточняет, что за пока неустановленный процент генерал-лейтенант помогал липецкому предприятию выигрывать тендеры и поставлять в части некачественные продукты по завышенной стоимости.

«Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания, даже в условиях проведения специальной военной операции», — сообщил источник РИА Новости.

По данным SHOT, Булгаков работал в Сирии с 2017 года, и уже тогда личный состав жаловался на качество еды, поступавшей из РФ. На плохое качество продуктов, в особенности мяса, Булгакову указывали неоднократно, но ситуация с пайками не менялась.

«Нормально питаться этим было нереально, мы покупали еду у местных за свои деньги», — отмечает источник канала.

Карьерный путь

Булгаков родился в 1954 году в Курской области, окончил Вольское высшее военное училище тыла и Военную академию тыла и транспорта, а затем — Военную академию Генштаба.

В период с 1997 года — начальник штаба Тыла — первый заместитель начальника Тыла Вооруженных Сил. В 2008 — 2010 годах — начальник Тыла Вооруженных Сил — заместитель министра обороны.

Был удостоен звания Героя России, а также награждался орденами: «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, Александра Невского, «За военные заслуги», Почета, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени и другими наградами.

Звание Героя России Булгаков получил в 2016 году вместе с начальником Генштаба Валерием Герасимовым за организацию операции в Сирии по снабжению российской авиабазы Хмеймим.

У арестованного заместителя экс-министра Сергея Шойгу, согласно декларации за 2019 года, была 100-метровая квартира и 600-метровый дом, а также три земельных участка, площадь одного из которых — более 2 тыс. квадратных метров ( в долевой собственности с супругой). Доход Булгакова составлял 15,2 млн рублей в год.