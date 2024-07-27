Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала планы властей Украины увеличить налоги для финансирования Вооруженных сил страны, назвав нецелесообразным направление средств на создание новых подразделений. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее мнению, абсурдность ситуации с планированием заключается в том, что никто в министерстве обороны и правительстве не пробует оценить, целесообразно ли ВСУ подали свою потребность, и стоит ли создавать новые небоеспособные «бригады-зомби» вместо того, чтобы пополнять и усиливать существующие подразделения, увеличивать штабы и держать в армии непригодных.

Безуглая добавила, что создание одной бригады стоит по меньшей мере 20 млрд гривен ($489 млн).

«Нет ни одного специалиста в правительстве, который оценивает целесообразность бесконечного желания главкома ВСУ и Генштаба превратить всю страну в пехоту», — написала депутат.

Безуглая периодически критикует власти Украины.

На прошлой неделе Безуглая раскритиковала интервью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, которое он дал газете The Guardian. Она заявила, что это интервью — «не о культуре победы, а о культуре лжи». По мнению парламентария, содержимое беседы является «манипуляцией лживого старовера», который не способен объяснить происходящее на фронте.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте «очень сложной» для ВСУ