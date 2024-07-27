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В Раде раскритиковали работу командования ВСУ

Депутат Безуглая раскритиковала командование ВСУ за превращение страны в пехоту

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала планы властей Украины увеличить налоги для финансирования Вооруженных сил страны, назвав нецелесообразным направление средств на  создание новых подразделений. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее мнению, абсурдность ситуации с  планированием заключается в  том, что никто в  министерстве обороны и  правительстве не  пробует оценить, целесообразно  ли ВСУ подали свою потребность, и  стоит  ли создавать новые небоеспособные «бригады-зомби» вместо того, чтобы пополнять и  усиливать существующие подразделения, увеличивать штабы и  держать в  армии непригодных.

Безуглая добавила, что создание одной бригады стоит по меньшей мере 20  млрд гривен ($489 млн).

«Нет ни  одного специалиста в  правительстве, который оценивает целесообразность бесконечного желания главкома ВСУ и  Генштаба превратить всю страну в  пехоту»,  — написала депутат.

Безуглая периодически критикует власти Украины.

На прошлой неделе Безуглая раскритиковала интервью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, которое он дал газете The Guardian. Она заявила, что это интервью — «не о культуре победы, а о культуре лжи». По мнению парламентария, содержимое беседы является «манипуляцией лживого старовера», который не способен объяснить происходящее на фронте.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте «очень сложной» для ВСУ

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