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Российская армия освободила населенный пункт Лозоватское в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР

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РИА «Новости»

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Лозоватское в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что в ходе боевых действий было нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российские бойцы отразили атаку 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 68-й пехотной бригад ВСУ. Боевые действия велись в районах населенных пунктов Торецк, Ивановка, Украинск, а также в Новгородском, Щербиновке и Новоселовке Первой.

До этого сообщалось, что российские солдаты группировки войск «Запад» взяли под контроль населенные пункты Розовка в Луганской народной республике, а также и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Военные группировки также за неделю с 20 по 26 июля нанесли поражение формированиям шести бригад украинской армии.

Ранее российские военные вынесли раненого солдата ВСУ на руках из Торецка в ДНР.

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