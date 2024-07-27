Сборная Китая выиграла первое золото Олимпиады

Сборная Китая выиграла золото Олимпиады по стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров среди смешанных пар.

За сборную Китая выступали Шэн Лихао и Юйтин Хуан. Второе место завоевала сборная Южной Кореи ( Чи Хен Кым и Ха Чун Пак). Бронза досталась Казахстану (Ислам Сатпаева и Александра Ле).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию первого игрового дня соревнований.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее была разыграна первая медаль Олимпиады.