В Махачкале школьник напал с ножом на сверстника, мальчик умер

Ученик одной из школ в Махачкале напал с ножом на сверстника, пострадавший скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«В одной из махачкалинских школ ученик нанес ножевое ранение другому школьнику. Пострадавший скончался в больнице», — сказал источник.

По словам руководителя пресс-службы МВД Дагестана Гаяны Гариевой, напавший доставлен в Кировский райотдел отдел полиции.

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в гимназии №7 Новосибирска среди учеников 7 класса произошел конфликт. Пострадала девочка. Ее мать сообщила журналистам, что дочь направлялась после уроков в гости к подруге, когда ее догнали двое одноклассников. Они отобрали у школьницы треугольную линейку и кинули ей в лицо, попав в глаз.

Эту версию событий подтвердил отчет инспектора полиции по делам несовершеннолетних. В нем говорится, что острый угол линейки проник на 6 мм в глаз. Мать добавила, что над ее дочерью одноклассники издеваются уже больше года, ранее ее избили, а учителя не обращают на это внимания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о ЧП в новосибирской школе.