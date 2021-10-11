В России выявлено 29 409 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 29 409 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 28 647 случаев.

Отмечается, что у 8,9% зараженных не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 957 человек, при этом вылечились 15 460 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (5002), Санкт-Петербург (2931), Московская область (2184). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (14).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 804 774 случая заражения коронавирусом. За весь период умерли 217 372 человека, выздоровели 6 873 579 человека.

Ранее сообщалось, что в Москве наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость — в полтора раза.

С 11 октября в столице запустили бесплатное экспресс-тестирование в общественных местах на коронавирусную инфекцию. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, исследование будет проводиться в 10 центрах госуслуг «Мои Документы» и 10 популярных общественных местах — торговых центрах, ГУМе, фудмолле «Депо».