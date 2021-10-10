Очевидец крушения L-410 в Татарстане рассказал о случившемся

Рашид Алтынбаев, который стал очевидцем крушения L-410 в Мензелинском районе Татарстана, рассказал, что у упавшего самолета загорелся двигатель, сообщает Telegram-канал Baza.

«Самолет вылетает из-за двух берез. Идёт креном. Летит рядом со мной, цепляет крылом землю. И второе крыло надо мной — раз. Разворачивается, но невысоко. Меня ветром сдувает и я падаю. Он задевает крылом «Газель», а дальше слышу лишь сильный удар, об забор – «бух». Вскакиваю, смотрю – двигатель горит. Все течет. Все стонут. В этот момент народу еще много живо было», — вспоминает Алтынбаев.

По его словам, он вытащил одного из пострадавших через разлом у двигателя, а остальные пассажиры в этот момент были зажаты обломками воздушного судна.

«Он не мог идти, но ползком передвигался. Смотрю – горит двигатель и керосин течет. Один лежит в шлеме под ним, захлебывается, стонет. Я ему ору – «Ползи отсюда, сейчас рванет!», — говорит он.

В этот момент к месту крушения прибежали соседи Алтынбаева, которые помогли вытащить второго пострадавшего.

«В этот момент подъехало МЧС, я побежал им ворота открывать. Спрашиваю: «Там есть еще живые?» Мне отвечают – есть. Ну а дальше умирают, умирают, умирают. МЧС когда заехали, вытащили всех, я уже не помощник был», — пояснил мужчина.

Самолет L-410 разбился утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана, на борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По данным Минздрава, в результате погибли 16 человек, еще шесть пострадали. Для эвакуации пострадавших в Набережные Челны вылетел специальный борт МЧС — «Суперджет».