Центр Гамалеи рассказал о реакции на «Спутник V» у пожилых

Нежелательные реакции на вакцину «Спутник V» у добровольцев старше 60 лет встречаются в два раза реже, чем у молодых людей. Об этом сообщила руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского НИЦЭМ имени Гамалеи, кандидат биологических наук Инна Должикова, ее слова приводит РИА «Новости».

«Частота нежелательных явлений у добровольцев старше 60 лет практически в два раза ниже, чем частота нежелательных явлений у добровольцев более молодого возраста»,— сказала Должикова.

Вирусолог подчеркнула, что «Спутник V» хорошо переносится, а за время исследования не было выявлено серьезных нежелательных реакций, связанных с вакцинацией препаратом.

Ранее стало известно, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приглашает независимых международных исследователей и научные институты к совместной работе по исследованию вакцин от коронавируса, в том числе российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».