Трамп и Зеленский связались с лидерами Европы

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский закончили переговоры в резиденции Мар-а-Лаго и по видеосвязи побеседовали с европейскими лидерами. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

Секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что скоро главы государств выступят с заявлениями для СМИ.

«Встреча Зеленского и Трампа прошла очень содержательно. Есть, что проработать дополнительно, но это одна из важнейших встреч за все время», — оценил итоги переговоров источник «РБК-Украина».

Политики встретились 18 декабря во Флориде. Их переговоры побили рекорд по длительности: они общались около двух часов. До этого украинский лидер говорил, что переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме реального времени.

