Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Трамп и Зеленский связались с лидерами Европы

Трамп и Зеленский закончили переговоры и пообещались с лидерами Европы
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский закончили переговоры в резиденции Мар-а-Лаго и по видеосвязи побеседовали с европейскими лидерами. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

Секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что скоро главы государств выступят с заявлениями для СМИ.

«Встреча Зеленского и Трампа прошла очень содержательно. Есть, что проработать дополнительно, но это одна из важнейших встреч за все время», — оценил итоги переговоров источник «РБК-Украина».

Политики встретились 18 декабря во Флориде. Их переговоры побили рекорд по длительности: они общались около двух часов. До этого украинский лидер говорил, что переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме реального времени.

Ранее СМИ узнали содержание мирного плана Зеленского из 20 пунктов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27523237_rnd_3",
    "video_id": "record::945736e7-fbde-4dc5-8b4e-d9bee84b2410"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+