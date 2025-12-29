Размер шрифта
Подозреваемых в коррупции депутатов Рады внесли в базу «Миротворца»

РИА Новости: в базу «Миротворца» внесли депутатов Рады Киселя и Негулевского
РИА Новости

Депутатов Верховной рады Юрия Киселя и Игоря Негулевского, подозреваемых в коррупции, внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Владельцы портала назвали парламентариев ворами, мародерами и членами организованной преступной группы. Согласно данным сайта, Кисель и Негулевский обвиняются в использовании служебного положения с целью личного финансового обогащения и действиях, направленных на дискредитацию органов власти.

27 декабря сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в Верховной раде и офисе партии «Слуга народа». Под удар попал, в частности, «близкий друг» украинского президента Владимира Зеленского, депутат Кисель. Ему и еще двум представителям правящей партии предъявлены подозрения в коррупции. По версии следствия, они получали взятки за «правильное» голосование в парламенте.

Газета The Telegraph сообщила, что обыски в Верховной раде Украины стали новым ударом по Зеленскому, который отправился в США на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Авторы статьи выразили опасение, что новый виток расследования может подорвать «легитимность» украинского лидера в тот момент, когда он надеется заручиться поддержкой Вашингтона по вопросам урегулирования конфликта.

Ранее во Франции призвали перестать спонсировать Украину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27523207_rnd_5",
    "video_id": "record::7b2601c7-033b-4ba6-a516-4fad86ae0e42"
}
 
