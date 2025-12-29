В Мексике сошел с рельсов головной вагон поезда с сотнями пассажиров

В Мексике при сходе локомотива с рельсов пострадали 15 человек. Об этом написал в соцсети X губернатор штата Оахака Саломон Хара Крус.

Он заявил, что пострадавшим немедленно оказали медицинскую помощь.

Накануне утром головной вагон поезда, ехавшего в город Коацакоалькос, сошел с рельсов. Авария произошла в районе Нисанды в Оахаке. В поезде ехал 241 пассажир и девять членов экипажа. Власти сообщали о 20 пострадавших и спасательных работах, во время которых была оказана помощь тем, кто при сходе локомотива с рельсов упал со склона высотой около 7 м.

Прошлой ночью в Ростовской области произошел сход колес локомотива грузового поезда. При этом никто не пострадал, прокуратура начала проверку. Во время восстановительных работ ж/д движение организовали по соседнему пути. После инцидента изначально были от расписания отстали 33 поезда.

Ранее жена машиниста брянского поезда рассказала, как он спас сотни людей.