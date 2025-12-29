Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Мексике сошел с рельсов головной вагон поезда с сотнями пассажиров

В Мексике 15 человек пострадали из-за схода с рельсов локомотива поезда
Alex Dalton/ Eyepix Group/Global Look Press

В Мексике при сходе локомотива с рельсов пострадали 15 человек. Об этом написал в соцсети X губернатор штата Оахака Саломон Хара Крус.

Он заявил, что пострадавшим немедленно оказали медицинскую помощь.

Накануне утром головной вагон поезда, ехавшего в город Коацакоалькос, сошел с рельсов. Авария произошла в районе Нисанды в Оахаке. В поезде ехал 241 пассажир и девять членов экипажа. Власти сообщали о 20 пострадавших и спасательных работах, во время которых была оказана помощь тем, кто при сходе локомотива с рельсов упал со склона высотой около 7 м.

Прошлой ночью в Ростовской области произошел сход колес локомотива грузового поезда. При этом никто не пострадал, прокуратура начала проверку. Во время восстановительных работ ж/д движение организовали по соседнему пути. После инцидента изначально были от расписания отстали 33 поезда.

Ранее жена машиниста брянского поезда рассказала, как он спас сотни людей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27523135_rnd_2",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+