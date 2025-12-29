Размер шрифта
Россия запустила в космос спутники дружественных государств

Российская ракета вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора
Кирилл Зыков/РИА Новости

Стартовавшая с космодрома Восточный российская ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Основной полезной нагрузкой ракеты-носителя были спутники стереоскопической съемки Земли «Аист-2Т» №1 и №2. Кроме них в космос отправлены еще 50 аппаратов. Среди них — спутники научного и технологического назначения российских организаций, дружественных государств: Ирана, Белоруссии, Эквадора, а также образовательные спутники, изготовленные в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Нижегородской, Амурской областях и Якутии.

Спутники, запущенные с Восточного, предназначены для дистанционного зондирования Земли, изучения электромагнитных излучений, контроля судоходства в Мировом океане, получения сигналов передатчиков «интернета вещей», исследований влияния космоса на живые организмы.

В конце ноября с космодрома Байконур на Международную космическую станцию (МКС) стартовал российский космический корабль «Союз МС-28» с международным экипажем. В жилых отсеках корабля было размещено более 125 кг различных грузов, предназначенных для работы на МКС. На борту находились российские космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.

Ранее глава «Роскосмоса» назвал повод для гордости россиян в 2025 году. 

