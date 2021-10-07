Число погибших из-за отравления алкоголем под Оренбургом возросло до 10

До десяти выросло число погибших после употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области, еще один человек находится в реанимации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Дениса Паслера.

«Десять человек за последние сутки скончались, еще один в реанимации. По предварительной информации, даже небольшой объем выпитого алкоголя приводит к летальному исходу», — говорится в сообщении.

Паслер уточнил, что суррогатный алкоголь продавался в разной таре и в разных местах.

Глава региона призвал муниципалитеты подключить к работе правоохранителей, чтобы избежать новых трагических случаев.

«Я призываю всех жителей Оренбуржья, особенно восточного, воздержаться от покупки и употребления нелицензированных напитков. Цена этого — ваша жизнь»,— подчеркнул Паслер.

Ранее сообщалось, что отравление спиртосодержащей продукцией в Оренбургской области привело к гибели девяти человек в возрасте от 36 до 73 лет. По данным следствия, смерти наступили с 6 по 7 октября в стационарном отделении больницы поселка Красночабанский Домбаровского района. Предварительная причина — токсическое действие этанола.

СК РФ возбудил два уголовных дела по ч . 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, проводят обыски в местах предполагаемого сбыта спиртосодержащей продукции и изымают ее образцы для экспертизы.