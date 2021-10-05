Нижегородская прокуратура добивается запрета «Мужского государства»

Нижегородская прокуратура потребовала признать экстремистской организацией движение «Мужское государство». Об этом сообщает РИА «Новости».

Также ведомство будет добиваться запрета данной организации. Подробности дела в отношении «Мужского государства» и основания для его запрета не приводятся.

Ранее с движением «Мужское государство» происходил ряд конфликтных ситуаций. В частности, оно пригрозило барнаульскому ресторану из-за рекламы с темнокожим мужчиной.

Кроме того, сеть ресторанов «Тануки» призвала заблокировать Telegram-канал «Мужское государство», который организовал травлю компании.

До этого в Кремле прокомментировали деятельность радикального движения «Мужское государство». Дмитрий Песков при этом уточнил, что заниматься подобными вопросами — не прерогатива Кремля.