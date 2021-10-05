Журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Можейко заключили под стражу

Задержанного в Белоруссии журналиста kp.by Геннадия Можейко заключили под стражу. Об этом сообщает телеканал RT в Telegram со ссылкой на спецпредставителя газеты Валентина Алфимова.

По данным телеканала, обвинение журналисту еще не предъявили. В МВД Белоруссии информацию об аресте пока не подтвердили.

Ранее правоохранительные органы Белоруссии сообщили, что Можейко был задержан 1 октября на территории республики в рамках возбужденного уголовного дела по части 3 статьи 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и статьи 369 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Белоруссии.

Предположительно, задержание Можейко связано со статьей в газете о погибшем IT-менеджере Андрее Зельцере, при аресте которого был застрелен сотрудник КГБ. В материале знакомые Зельцера положительно отзывались о нем. После выхода статьи Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by.