Россиянам рассказали о высоком шансе заразиться ОРВИ после перенесенного COVID-19

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что новая коронавирусная инфекция сильно ослабляет организм, из-за чего риск заражения ОРВИ становится выше. Об этом сообщает ТАСС.

Исаев подчеркнул — если рассматривать пациентов, перенесших ОРВИ и коронавирус, то необходимо понимать, какое из заболеваний было раньше.

«При коронавирусной инфекции возможны длительные осложнения и снижение всех факторов иммунной защиты, поэтому многие иммунологи считают, что некоторым переболевшим может потребоваться иммунокоррекция. COVID-19 сильно ослабляет организм, поэтому риск заболеть ОРВИ после него выше», — подчеркнул Исаев.

Он добавил, что после тяжелых ОРВИ иммунная защита также снижается, но в меньшей степени влияет на течение COVID-19, чем хронические заболевания.

Чтобы защитить себя от коронавирусной инфекции и ОРВИ, Исаев посоветовал избегать массовых скоплений людей и соблюдать масочный режим.

Ранее Исаева заявил, что потеря обоняния не является основным симптомом коронавирусной инфекции, так как может проявиться на 10-й день заболевания.