«Sputnik Афганистан»: в Кабуле продолжается перестрелка, начавшаяся после взрыва мечети

На севере афганской столицы идет перестрелка, которая может быть продолжением взрыва, прогремевшего около мечети Идхиб. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Афганистан».

Как отмечает канал, вооруженное столкновение сопровождается применением как легкого, так и тяжелого стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва возле мечети увеличилось до 12 человек, 35 пострадали.

До этого информацию о взрыве подтвердил представитель захватившего власть в стране движения «Талибан» (организация запрещена в России) Забихулла Муджахид. Он сообщил, что от взрыва были ранены или даже убиты несколько мирных жителей.

Как пишет ТАСС, в момент взрыва в мечети проходила церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида. После теракта началась перестрелка — столкновение произошло между талибами и боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), добавляет агентство.