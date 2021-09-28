Правоохранители задержали супругу мужчины, застрелившего сотрудника КГБ в Минске

Супруга мужчины, застрелившего сотрудника КГБ Белоруссии, задержана по подозрению в соучастии в убийстве. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии.

По факту убийства сотрудника Комитета государственной безопасности возбуждено уголовное дело по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех причастных к совершению преступления лиц.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии во время спецоперации по отработке адресов, в которых могли находиться причастные к террористической деятельности лица, был застрелен сотрудник КГБ. Ответным огнем преступник был ликвидирован.

В Белоруссии проводится масштабная операция по зачистке страны от радикалов из числа участников Telegram-ресурсов, в ходе которой правоохранительные органы провели обыски и задержания с целью проверить причастность каждого участника к совершению противоправных деяний.