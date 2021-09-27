Мясников заявил об опасности некоторых противовирусных лекарств для поджелудочной железы

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал лекарства, употребление которых может навредить поджелудочной железе и стать причиной развития острого панкреатита. Выпуск опубликован на канале в YouTube.

По его словам, опасность могут представлять некоторые препараты, используемые во время лечения вирусных инфекций.

«Есть некоторые противовирусные лекарства, которыми лечат ВИЧ-инфекцию, вирус иммунодефицита. Они действительно вызывают острый серьезный панкреатит, и в достаточно высоком проценте случаев», — сказал Мясников, уточнив, что подобные препараты назначают пациентам в редких случаях.

Телеведущий добавил, что одной из основных причин, из-за которых у человека развивается панкреатит, является чрезмерное употребление алкоголя, а усиливает негативный эффект курение.

«Вот кто выпивает и еще при этом курит, у того чаще панкреатит, причем в дозозависимой порции: то есть если ты куришь десять сигарет в день, у тебя одни риски, если 20, то другие, если 30, то третьи», — заключил специалист.

Ранее Мясников рассказал, при каких условиях лекарства от повышенного давления не оказывают должного эффекта.