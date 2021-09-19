Мужчина надругался над подростком в Самаре

В Самаре задержали 38-летнего мужчину, вступившего в половую связь с тринадцатилетним мальчиком. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Преступление было совершено в квартире задержанного на Ташкентской», — рассказал источник.

Ранее мужчина уже был судим за грабеж. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Следователи подозревают, что это не первое совершенное им подобное преступление. Если его вина будет доказана, ему грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Расследование в настоящий момент продолжается.

До этого в Красноглинском районе Самары обнаружили тело местного жителя, подозреваемого в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По предварительным данным, мужчину убил отец одной из девочек, над которыми он надругался: он нанес обидчику дочери несколько ножевых ранений, оставил его тело в лесу и присыпал землей. СМИ сообщают, что он сам пришел в полицию и дал признательные показания, показал место, где оставил тело. По его словам, он плохо помнит произошедшее из-за эмоционального срыва.